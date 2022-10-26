Специалисты из Геленджика посетили международный строительный форум

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Заместитель главы Геленджика Андрей Грачев, главный архитектор курорта Екатерина Семенова и начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов администрации Аксентий Лаптев посетили международный форум 100+ TechnoBuild, который проходил в Екатеринбурге.

Основная тема мероприятия, заявленная организаторами, - «Строительство будущего. Новые возможности». В рамках форума состоялись различные семинары, конференции и обучающие лекции.

В пресс-службе города-курорта отметили, что участие в одном из крупнейших международных строительных форумов — прекрасная возможность поделиться опытом, а также пообщаться с ведущими специалистами отрасли.

Сотрудники администрации Геленджика познакомились с коллегами из администраций Екатеринбурга и его города-спутника Березовского, в том числе с мэрами, а также главными архитекторами.

Коллеги рассказали, каким образом при строительстве многоэтажных домов используют новейшие технологии, а также как реставрируют исторические здания, адаптируя их внешний вид под современность.

Екатерина Семенова отметила, что семинары, а также знакомства оказались максимально полезными. Новые знания однозначно будут применяться в работе.