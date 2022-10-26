Кубанские предприятия получат 37 млн рублей на производство товаров первой необходимости

Всего предприятиям одобрено более 142 миллионов рублей займов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубанские предприятия получат 37 миллионов рублей на производство товаров первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Одобрены первые заявки от предприятий Славянского и Кавказского районов. Им предоставят займы на три года под 1%. Деньги позволят расширить выпуск нательного и термобелья, балаклав, спальных мешков, кускового мыла для участников спецоперации и жителей освобожденных территорий.

Кроме того, займы одобрены производствам пищевой промышленности и машиностроителям. 7,5 миллиона рублей также получит кондитерский дом из Армавира – деньги помогут расширить и обновить производство хлебобулочных изделий. А предприятию из Усть-Лабинска выделят более 29 миллионов рублей. Средства пойдут на организацию первой очереди консервного завода.

Свыше 68 миллионов рублей получит краснодарский машиностроительный завод. Здесь также планируют обновить оборудование. Уточняется, что заем предоставлен на 7 лет под 1% годовых в первые два года и под 3% - в оставшийся срок.

- В общей сложности одобрено пять заявок кубанских производителей на льготное заемное финансирование в сумме более 142 миллионов рублей, - отметил директор регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.