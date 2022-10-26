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НовостиОбщество26 октября 2022 10:58

В полицию Адыгеи за сутки поступило 232 сообщения о происшествиях

На дорогах республики зарегистрировано 326 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в полицию поступило 232 сообщения о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали шесть пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске. Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан.

- В Адыгее зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 326 нарушений правил дорожного движения, из них 21 - допущено пешеходами.