В полицию Адыгеи за сутки поступило 232 сообщения о происшествиях

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в полицию поступило 232 сообщения о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали шесть пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске. Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан.

- В Адыгее зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 326 нарушений правил дорожного движения, из них 21 - допущено пешеходами.