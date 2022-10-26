В геленджикских школах состоялись выборы

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В школах Геленджика определились с президентами ученического самоуправления. Выборы прошли в единый день голосования.

Как сообщили в пресс-службе города-курорта, подобная политическая модель, повторяющая модель государства, существуют уже давно. Это значит, что перед выборами кандидаты на должность главы самоуправления устраивают настоящие предвыборные кампании.

В школах разворачиваются плакаты, агитирующие голосовать за того или иного кандидата, а также устраиваются дебаты, где ученикам рассказывают о программах того или иного претендента на кресло президента.

Согласно задумке, ученическое самоуправление — своеобразное связующее звено между руководством образовательного учреждения и учениками. В его обязанности входит сбор пожеланий и жалоб школьников и передача их администрации.

При этом ребята вносят самые разные предложения. Начиная от отмены формы до создания школьного радио, проведения соревнований, различных конкурсов и концертов. Часть таких инициатив воплощается в жизнь.

В пресс-службе города-курорта отметили, что в некоторых образовательных учреждениях выборы проводятся особым образом. Например, в школе №10 имени Степана Головатого голосование за атамана совместили с патриотической линейкой. В школе №6 голосование состоялось в современном — электронном формате.

- Уже известны результаты избирательного процесса. У каждой школы определился президент школьного ученического самоуправления. У новых лидеров впереди целый год напряженной работы. Пожелаем подрастающему поколению продуктивной деятельности и доверия электората, - отметили в пресс-службе города-курорта.