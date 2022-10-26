Движение грузовиков по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря Фото: t.me/opershtab23

Движение грузовиков по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Сейчас водителям грузового транспорта предлагают три варианта пути в Крым. Так, автомобили могут проехать по маршруту от Таганрога до Джанкоя, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

К третьему варианту относится Керченская паромная переправа. Однако, напомним, с 27 октября проезд грузовиков здесь частично ограничат. На переправу через пролив будут допускать автомобили, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости.

- Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально значимых товаров. Грузоотправители проинформированы о временных ограничениях, связанных с приоритетностью перевозок по разным маршрутам. Введенные меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, - уточнили в Минтрансе РФ.

Остальные грузовики могут проехать по маршруту от Таганрога до Джанкоя. Для них будет организован «зеленый коридор» с заправками и стационарными площадками.