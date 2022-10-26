В поселке Яблоновском убрали незаконную свалку. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Тахтамукайском районе Адыгеи убрали незаконную свалку. Прокуратура провела проверку по соблюдению закона в сфере окружающей среды.

- Установлено, что в поселке Яблоновском по улице Заводской и в поселке Перекатном по улице Кубанской образовались несанкционированные свалки мусора. Однако муниципалитет не принимал меры по их ликвидации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», после вмешательства прокуратуры виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, свалки ликвидированы.