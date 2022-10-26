Родителям выпускников в Геленджике рассказали о подготовке к ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В городе-курорте состоялась традиционная встреча с родителями учеников 11-х классов. На собрании рассказали о подготовке к единому государственному экзамену, а также о процедуре его проведения.

Главный специалист управления образования Геленджика Ирина Кириллова рассказала родителям, что выпускники должны определиться со списком предметов, сдаваемых по желанию, а также объяснила, какие предметы необходимо выбирать при поступлении на ту или иную специальность.

Для получения доступа к сдаче единого госэкзамена школьник должен освоить программу 10-го и 11-го классов, получая при этом оценки не ниже удовлетворительных. Кроме того, в декабре необходимо написать итоговое сочинение, минимальный объем которого составляет 250 слов.

Другими условиями оценки сочинения являются раскрытие заданной темы, выстраивание композиции и аргументации, соблюдение логики повествования, грамотность и еще ряд критериев.

Ирина Кириллова также обратила внимание на психологическое состояние выпускников. Родителям необходимо эмоционально поддерживать детей и помогать им в трудных ситуациях, поскольку сдача ЕГЭ связана с тревогой и изменением соматического состояния. В частности, необходимо следить за распорядком дня, качественным сном, рационом и обязательным периодом отдыха.