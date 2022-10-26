Житель Сочи расплатился в церковной лавке купюрами из «банка приколов»

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Сочи обратилась работница церковной лавки. По словам женщины, один из покупателей расплатился фальшивой пятитысячной купюрой из «банка приколов». Мужчина купил небольшую иконку за 350 рублей. Всю сдачу забрал себе.

- Сочинка привыкла верить людям и не проверила наличность, которую ей передали, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, установленные рядом с храмом. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 47-летний сочинец. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что 4650 рублей подозреваемый уже потратил. По словам мужчины, икону он потерял.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.