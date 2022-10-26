Губернатор Кубани ответил на вопросы жителей Херсонской и Запорожской областей о действии сертификатов на жилье

Губернатор Кубани ответил на вопросы о действии сертификатов на жилье для беженцев Фото: кадр из видео

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов посетили жителей Херсонской и Запорожской областей, находящихся в Анапе. В настоящее время на курорте находятся почти 8 тысяч человек, проживавших на освобожденных территориях.

- Много пожилых людей, семей с детьми. Посмотрели пункты временного размещения, которые организовали в наших здравницах, пообщались с людьми. Мы постарались создать достойные условия проживания для каждого, обеспечить всем необходимым. Чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности, - написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

На встрече с жителями Херсонской и Запорожской областей глава региона ответил на вопросы о предоставлении сертификатов на жилье. Уточняется, что право на выбор жилья будет действовать по всей стране.

- Будут выдаваться сертификаты по поручению президента России, где право на жилье, которое выберут жители областей, будет действовать на всей территории страны, - ответил на вопросы Вениамин Кондратьев.