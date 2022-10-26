В Краснодаре ремонтируют улицу Фрунзе по нацпроекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре ремонтируют улицу Фрунзе по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновляют участок от улицы Северной до улицы им Ленина – всего 1,65 километра. На отрезке снимают старый асфальт дороги и укладывают нижний слой нового покрытия. Позже здесь уложат верхний слой, нанесут дорожную разметку, установят знаки и при необходимости отремонтируют тротуары.

До конца 2022 года здесь также приведут в порядок участок от улицы им. Калинина до улицы Северной. Завершить все работы запланировано в 2023 году.

Уточняется, что улица Фрунзе – девятая из плана ремонта дорог по нацпроекту на 2023 год.

- Сейчас работы на других улицах идут в соответствии с графиком. Завершить работы на восьми участках планируем до конца этого года, - рассказал и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Всего в 2022 году в Краснодаре по нацпроекту привели в порядок почти 30 километров дорог.