Форум Совета молодых депутатов состоялся в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В город-курорт на четвертый по счету форум молодых парламентариев приехали депутат Государственной думы Светлана Журова, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, а также представители молодежных Советов из различных районов Кубани. Всего порядка 90 человек.

Геленджик выбрали в качестве принимающей стороны, поскольку это один из центров притяжения туристов, оздоровления детей, развития спорта, культуры и патриотического воспитания.

Основной темой форума обозначили социальное проектирование. В пресс-службе города-курорта отметили, что руководителям некоммерческих и бюджетных организаций рассказали о грантах и способах их получения.

Кроме того, во время семинаров и практических занятий участники разбирали роль молодых депутатов в создании социальных проектов и воплощении их в жизнь.

В частности, грантовая поддержка оказывается проектам, реализуемым в турсфере, отраслях культуры и патриотического воспитания в сельской местности и других. Специалисты также провели обучение по социально-проектной деятельности и рассказали о способах получения грантовой поддержки.

Для участников форума также организовали практикум. Они поделились на команды, в которых попытались разработать собственный социальный проект и получить финансовую поддержку. Организаторы отметили, что все участники справились с поставленной задачей.

- По итогам форума была создана проектная группа, которая будет в этой зоне комплексно заниматься и оказывать методическую помощь по разработке социально значимых проектов при поддержке эксперта, - рассказали в пресс-службе Геленджика.