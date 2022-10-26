В Майкопе 19-летнего парня осудят за хранение и распространение наркотиков

Завершено расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. 19-летнего парня задержали с 40 граммами наркотиков.

- В апреле текущего года полицейские в ходе тщательно спланированной операции задержали майкопчанина с поличным. Во время осмотра по месту жительства, а также в припаркованном во дворе частного домовладения автомобиле оперативники изъяли более 30 свертков с неизвестным порошком, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Еще около 10 пакетиков были в тайниках, оборудованных им в целях сбыта в одном из микрорайонов города.

По результатам исследования экспертов-криминалистов, найденным веществом оказалась соль. Общая масса находки составила 40 граммов. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.