Жители Геленджика могут получить высокотехнологичную медпомощь

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов встретился с руководителем одной из коммерческих клиник города и обсудил предоставление медицинской помощи горожанам по полисам обязательного медстрахования.

Клиника является одной из самых больших в городе-курорте. В ней работает 257 специалистов различного профиля. Медицинское учреждение предоставляет широкий спектр оказываемых услуг. В том числе диагностику заболеваний на ранних стадиях и высокотехнологичную помощь.

Алексей Богодистов акцентировал внимание на том, что жители должны получать помощь в клинике не только на коммерческой основе, но и по полису обязательного медицинского страхования.

Директор клиники сообщила главе города-курорта, что с начала года помощь получили 14 тысяч местных жителей. При этом 34% из них — по ОМС. Из 1365 операций более 60% сделали по линии обязательного медстрахования.

Кроме того, специалисты клиники за три квартала по квотам установили 195 стентов, 27 кардиостимуляторов, а также сделали 10 аортокоронарных шунтирований и 18 операций онкологическим пациентам.

У медучреждения также достаточно квот для оказания пациентам специализированной медицинской помощи.