Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят директора предприятия за фиктивное трудоустройство двоих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В январе 2018 года директор рынка в Тихорецком районе назначил на должность своего заместителя 69-летнего знакомого. В то же время за трудоустроенного работали трое других сотрудников, но, несмотря на это, зарплату забирал он. С января 2018-го по сентябрь 2020 года замдиректора получил более 2,1 миллиона рублей. А бюджету Тихорецка был причинен ущерб в размере более 540 тысяч рублей.

В феврале 2019 года начальник рынка трудоустроил еще одного знакомого – 71-летний мужчина якобы работал здесь техником. За 1,5 года сотрудник получил свыше 611 тысяч рублей. А ущерб городскому бюджету составил более 152 тысячи рублей.

На время следствия директора предприятия отстранили от должности. А его недвижимость и транспорт, равные причиненному ущербу, арестовали.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.