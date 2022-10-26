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НовостиОбщество26 октября 2022 13:07

Житель Адыгеи угрожал убийством судебному приставу

Обвиняемый замахнулся на мужчину топором
Валерия ГОДОВНИКОВА
Завершено расследование уголовного дела

Завершено расследование уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красногвардейского района Адыгеи. Мужчина подозревается в угрозе убийства топором судебному приставу.

- Установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый, находясь во дворе своего домовладения, замахнулся топором и высказал угрозы убийства судебному приставу, который прибыл к нему совместно с другим судебным приставом-исполнителем в рамках проведения исполнительных действий, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», уголовное дело направлено в прокуратуру для утвердительного заключения. После чего оно будет передано в суд.