Оперштаб Кубани рассказал подробности обрушения крыши в школьном спортзале

Уроки физкультуры давно проводят в другом помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школьном спортзале Успенского района Кубани обрушилась крыша. В оперативном штабе региона рассказали подробности произошедшего.

Все случилось в школе поселка Мичуринского. Как оказалось, спортзал учреждения, в котором произошло обрушение, для уроков физкультуры не использовали давно.

- До этого было проведено обследование конструкций здания, по результатам которого сделано заключение об его аварийном состоянии, - рассказали в краевом оперштабе.

Уточняется, что во время обрушения крыши никто не пострадал. Сейчас школьники занимаются в другом помещении, в котором установлено все необходимое оборудование.