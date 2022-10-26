Геленджик принял первую группу беженцев

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов на своей странице во ВКонтакте сообщил, что в город-курорт приехали вынужденные переселенцы из Херсонской и Запорожской областей. С ними организовали встречу, чтобы ответить на все интересующие вопросы.

- В годы Великой Отечественной войны Геленджик был городом-госпиталем. Сейчас мы – город, который принимает беженцев, - отметил мэр.

Глава города-курорта подчеркнул, что многие покидали свои дома в спешке, поэтому не смогли толком собраться. В частности, у людей нет теплых вещей. У многих отсутствуют документы.

Поскольку приближаются холода, важно, чтобы у всех была теплая одежда, а также медикаменты на случай болезни.

На рабочую встречу с беженцами, добавил Алексей Богодистов, пригласили специалистов миграционной, социальной и других служб, которые могли бы ответить на все интересующие вопросы. А также помочь восстановить документы, определить детей в школу и сад, найти работу и жилье.

Некоторым семьям пришлось разделиться. Чтобы они снова встретились, организована поездка в Крым, где отдыхают и оздоравливаются дети. Кроме того, беременных женщин поставили на учет в медучреждения города.

- Время реагирования на просьбы людей свели до минимума. Ожидаем и другие группы граждан, номерной фонд санаторно-курортного комплекса подготовлен к приёму, - написал Алексей Богодистов.