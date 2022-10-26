Новый парк появится в поселке Афипском Фото: Информационный центр Краснодарского регионального отделения РГО

На Кубани заложили камень в основание парка Русского географического общества. Он появится в поселке Афипском Северского района.

На церемонии закладки камня парка РГО присутствовали председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, гендиректор Афипского НПЗ Алексей Сидоров, замглавы администрации Северского района Марина Чернова, председатель Северского районного отделения РГО Сергей Дубовик, и. о. главы администрации поселка Афипского Юлия Вакуленко, общественность, волонтеры, СМИ, представители местных отделений РГО из 15 муниципалитетов края.

Идею создания парка предложил в 2021 году председатель отделения Иван Чайка. Ее поддержал глава поселка Афипского Юрий Коваленко и гендиректор Афипского НПЗ Алексей Сидоров.

Для создания парка подготовили документы, провели топосъемку и начали проектирование. Сейчас на территории уже оборудовали детскую площадку.

В парке планируют установить скульптуру российского путешественника и исследователя Семена Дежнева и тематические малые архитектурные формы, символизирующие направления деятельности РГО.

- Работы по созданию тематического парка Русского географического общества будут продолжены в ближайшее время. Уверен, что создание этого культурного пространства рядом с новым микрорайоном будет востребовано у жителей и станет отличной площадкой для проведения просветительских, молодежных, социальных проектов РГО, - отметил Иван Чайка.