В Геленджике собрали помощь для мобилизованных граждан

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В городе-курорте собрали помощь для беженцев Херсонской и Запорожской областей, также снабдили всем необходимым мобилизованных граждан. Об этом на своей странице во ВКонтакте написал глава Геленджика Алексей Богодистов.

На призыв помочь мобилизованным, которых в ближайшее время отправят в зону проведения специальной военной операции, откликнулись бизнесмены, предприниматели, сотрудники администрации, а также жители города-курорта.

В частности, купили партию термобелья, необходимых лекарств, спальных мешков. К пошиву последних в том числе подключились ателье.

Перед отправкой в зону СВО каждый мобилизованный местный житель получает рюкзак с предметами первой необходимости. В них находятся предметы личной гигиены, белье, долго хранящиеся продукты питания, лекарства. Планируется, что в ближайшее время наборы также будут дополняться наколенниками и подлокотниками.

- Продолжаем на базе благотворительного центра «Геленджик – город добра» аккумулировать продуктовый и вещевой резерв. Склады заполняем продуктами длительного срока хранения, товарами первой необходимости. Из этих же запасов оказываем помощь людям, которые вынуждены были покинуть свои территории. Продуктовые наборы уже получили свыше 850 семей, - сообщил глава города.

Алексей Богодистов добавил, что многие семьи получили теплую одежду и обувь. Кроме того, продолжается работа по оформлению документов и определения детей в школы.