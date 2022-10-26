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НовостиОбщество26 октября 2022 14:00

Бюджет Сочи увеличился на 70% за три года

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр города Алексей Копайгородский поставил задачу рационально использовать средства.

Мэр города Алексей Копайгородский поставил задачу рационально использовать средства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджет Сочи увеличился на 70% с начала 2019 года. Мэр города Алексей Копайгородский поставил задачу рационально использовать средства и с учетом этого сформировать бюджет на 2023-2025 годы.

К слову, мэрия планирует сократить расходы на текущее содержание органов местного самоуправления. Также задумано укрепить сети муниципальных учреждений. Мониторинговые группы будут контролировать ценообразование при закупках.

-Каждый бюджетный рубль должен быть использован в Сочи эффективно. Это позволит благоустраивать с каждым годом все больше комфортных зеленых общественных пространств, - заявил Алексей Копайгородский.