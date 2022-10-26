Заявку на получение паспорта РФ подали около тысячи человек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани и полпред президента в ЮФО вручили паспорта РФ жителям Херсонской области. Церемония получения документа и принесения присяги прошла в Анапе – сейчас здесь находится почти 8 тысяч временно покинувших регион людей.

Всего заявки на получение паспортов подали около тысячи жителей области.

– Вместе мы преодолеем все трудности, сейчас у вас есть все возможности начать новую жизнь, добиваться успехов в своем деле, воспитывать детей на основе ценностей, близких всем нам. Добро пожаловать в нашу большую семью, - обратился к жителям Вениамин Кондратьев.

На церемонии текст присяги гражданина РФ произнесли десять жителей нового региона страны. После Владимир Устинов и Вениамин Кондратьев вручили новые паспорта и Конституцию РФ.

- Вы становитесь гражданами страны с большой историей и традициями. Паспорт РФ дает жителям Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик огромный потенциал для жизни, - отметил полпред президента РФ в ЮФО.