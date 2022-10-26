Более 700 грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе Фото: t.me/FedorBabenkov

Более 700 грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем telegram-канале.

Так, за последние сутки из порта Кавказ перевезено более 150 грузовиков и 189 пассажиров. А с начала работы переправы из края в Крым добрались свыше 4450 авто и 8838 человек.

- Автомобили размещены на четырех стоянках, на каждой из которых оборудованы пункты обогрева. Паромное сообщение осуществляют три судна - «Керченский-2», «Лаврентий», «Мария», - сообщил глава муниципалитета.

Напомним, движение грузовиков по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря. А уже с 27 октября проезд автомобилей к Керченской паромной переправе частично ограничат.

Под исключение попадают машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости. Водителям предлагают альтернативный маршрут в Крым – от Таганрога до Джанкоя.