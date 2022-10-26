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НовостиОбщество26 октября 2022 15:34

Кубанские сельхозпредприятия присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Еще одна компания подписала соглашение с министерством экономики Краснодарского края
Мария ЧАЛАЯ
Сельхозпредприятие Кубани присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сельхозпредприятие Кубани присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские сельхозпредприятия присоединились к нацпроекту «Производительность труда». Соответствующие соглашение подписала компания «Родина» с министерством экономики Краснодарского края.

- Мы видим социально ответственное предприятие. Оно открыто к перенастройке работы в сегодняшних реалиях. Руководство компании нацелено на обучение коллектива, а также на привлечение молодых специалистов в отрасль сельского хозяйства, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что совсем скоро коллектив предприятия начнут обучать теоретическим основам бережливого производства, выберут производственный процесс для оптимизации и проведут диагностику предприятия.

Компания «Родина» – градообразующее предприятие станицы Копанской Ейского района. У предприятия более 18 тысяч гектаров общей площади земель сельхозназначения.