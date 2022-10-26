В Краснодаре в 2023 году достроят 27 социальных объектов. Фото: krd.ru

В Краснодаре строительство 27 социальных объектов завершат в 2023 году. В эксплуатацию планируют ввести 9 школ и 16 детских садов. В микрорайоне Гидростроителей по проспекту имени Писателя Знаменского откроют детскую поликлинику на 300 посещений. По улице имени Вавилова, 37, заработает физкультурно-оздоровительный комплекс.

- В Краснодаре никогда не было подобных темпов строительства. Мы сделаем все, чтобы удержать эту высокую планку. В ближайшие два-три года жители города смогут ощутить разницу, - сообщил заместитель главы города Артем Аганов.

Уточняется, что на данный момент в Краснодаре строят 56 социальных объектов. В том числе 36 детских садов, 17 школ. Также два объекта здравоохранения и один спортивный объект.

Кроме того, параллельно ведутся работы над проектированием 47 детских садов и 25 общеобразовательных учреждений.