Фото: Дарья Паращенко/krd.ru.

С 27 октября начинается осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Она проходит в краевом центре четвертый год подряд. За все время было роздано более 65 тысяч саженцев.

- Акция является традиционной для нашего города. Перечень раздаваемых пород деревьев в этот раз разнообразили. Это сделали по просьбам горожан, - сообщил директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Уточняется, что более 8 тысяч саженцев передадут 27 октября депутатам городской lумы, администрациям внутригородских округов, общественным организациям и управляющим компаниям.

Планируют высаживать деревья таких пород: ивы - русская, кудрявая, матсудана. Также клен ясенелистный, катальпа, гибискус, бересклет, бирючина, дерен белый. По мнению экспертов, они лучше адаптированы к особенностям климата и почвы города.