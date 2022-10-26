В Новороссийске пройдет фестиваль «Хамса». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске спустя два года после коронавируса пройдет фестиваль «Хамса». Мероприятие состоится с 3 по 6 ноября на Форумной площади. На нем будут работать торговые и фермерские лавки. Они представят продукцию и готовые блюда черноморской кухни.

- Дата проведения фестиваля выбрана неслучайно. В середине октября начинается массовая путина. Именно в этот период хамса самая вкусная и жирная, - сообщили в муниципальном центре управления Новороссийска.

Уточняется, что фестиваль «Хамса» привлек в Новороссийск гурманов со всей страны. Также он послужил развитию событийного туризма.

На мероприятии 20 ресторанов представят свое меню. Будет открыт устричный бар.