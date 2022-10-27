В 4 тысячах многоэтажек уже дали отопление. Фото:krd.ru.

В Краснодаре дали отопление жителям 4 тысяч многоэтажек. Тепло уже поступило в 92% многоквартирных жилых домов с центральным отоплением.

- В 300 социальных объектов подается тепло. Более 9 учебных заведений находятся на первых этажах многоквартирных жилых домов. Отопление в них появится в ближайшее время, - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Мысак.

Уточняется, что в этом году в Краснодаре обновили 14 километров теплосетей. Это составляет 6% от их общей протяженности.

Кроме того, в преддверии холодов работа управляющих компаний не заканчивается только подготовкой систем отопления. Особое внимание уделяется утеплению входных дверей и чердаков. Также замене окон на лестничных клетках и другим аспектам.