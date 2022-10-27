Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 и 28 октября 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 27 и 28 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет в селе Галицино на улицах Батайская, Тернопольская, Тбилисская, СНТ «Эдельвейсс»; с. Бестужевское ул. Пензенская, Тихая, Дубравская, Грушевая, Пастушечья, Большая, Ежевичная, Главная, Чайная, Подпасечная, Тупиковая, Нижняя, ул. Ахштырская, ул. Ильинская, ул. Кропоткинская, пер. Ахштырский, пер. Садовый. Также на улицах Ивановская, Витебская, Вологодская, Лавровая, Приграничная, Прогресс, Светогорская, СТ Норильск, Попова, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электроэнергию отключат в селе Ермоловка, на улицах Мостовая, Кузнечная, Измайловская, Чехова, Леселидзе, Мучурина, Михайловская, Совхозная, Верховская, Джапаридзе. В переулках Ахунский, Юбилейный. Также в поселках Третья Рота, Верхнерусское лоо, Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул, Солоники.

Кроме того, с 22:00 27 октября до 06:00 28 октября отключат свет в микрорайоне Мамайка, р-он ул. Донская с прилегающими улицами, Сочинская Барановка, ул. Высокогорная, ул. Тимирязева, пер. Виноградный с прилегающими улицами, р-он ул. Виноградная (от ул. Калужская до мкр. Мамайка).

28 октября электроэнергии не будет в селе Галицино ул. Батайская, ул. Тернопольская, ул. Тбилисская, СНТ «Эдельвейсс»; ул. Витебская, ул. Вологодская, ул. Лавровая, ул. Приграничная, ул. Прогресс, ул. Светогорская, СТ Норильск, ул. Попова. Также в селе Ермоловка; ул. Пензенская, Тихая, Грушевая; ул. Мостовая, Кузнечная; ул. Краснофлотская; ул. Тимашевская; ул. Камская; пер. Ахунский (частично), пер. Юбилейный (частично); ул. Павла Корчагина 4, ул. Пионерская (частично), ул. Комсомольская 19, ул. Красная (частично), пер. Ряжский (частично), ул. Павла Корчагина (частично), ул. Леселидзе (частично), ул. Джапаридзе (частично), СТ «Лесные поляны», ул. Измайловская (частично), СТ "Калина"; ул. Мучурина, ул. Совхозная, ул. Михайловская, пер. Калиновый, СНТ «Ветеран-6», СНТ «Лесная поляна-2», СНТ «Лесная поляна-4». В селе Измайловка (частично); п. Мирный.