Участники прошли обследование в Республиканском центре общественного здоровья и медпрофилактики Фото: пресс-служба минздрава Адыгеи

День открытых дверей ко Дню сердца провели в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Всемирный день сердца отмечается 29 октября. В честь этого почти 30 человек прошли профилактическое обследование сердечно-сосудистой системы в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Так, желающие измерили давление, обследовались на кардиовизоре, проконсультировались со специалистами. Участникам также предложили пройти анкетирование на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и дали рекомендации по ведению здорового образа жизни.

- Мероприятие – продолжение огромной работы, которая регулярно ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», - сказала главврач Центра Зарема Метова.

Сейчас в Адыгее по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта обновляют региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения на базе Майкопской городской клинической больницы и Адыгейской межрайонной больницы им. К.М. Батмена. В 2022 году в медучреждения закупили 15 единиц оборудования более чем на 80 миллионов рублей.