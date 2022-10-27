В Минсельхозе Адыгеи рассказали о поддержке аграриев в борьбе с вредителями Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минсельхозе Адыгеи рассказали о поддержке аграриев в борьбе с вредителями. В нескольких районах республики уже отмечен рост их численности.

Как уточняют эксперты, интенсивному заселению посевов сельхозкультур вредителями поспособствуют предстоящие теплые и умеренно-влажные условия. Аграриям рекомендуют совместно со специалистами по защите растений филиала Россельхозцентра республики обследовать посевы и определить площади. Это поможет рассчитать объемы обработки сельхозугодий от вредителей.

В настоящее время исследованы 22 тысячи гектаров мест резерваций и посевов сельхозкультур. Высокий уровень расселения вредителей зафиксирован в Гиагинском, Кoшexaбльском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Теучежском районах.

- Приблизительно с ноября обследования также будут проводиться и в рамках Закона «O республиканском бюджете Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по программе проведение мероприятий по профилактике массового размножения распространения особо опасных вредителей сельхозкультур, - сообщили в минсельхозе Адыгеи.

В рамках закона аграриям возместят часть затрат на покупку препаратов против мышевидных грызунов. Для этого необходимо предоставить документы на вещества. За более подробной информацией сельхозпроизводителям рекомендуют обратиться в управление сельского хозяйства или районный отдел филиала Россельхозцентра до 29 ноября.

- Здесь формируется список хозяйствующих субъектов, которые планируют проведение данных мероприятий в рамках Госпрограммы, - уточнили в пресс-службе ведомства.