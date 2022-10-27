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НовостиОбщество27 октября 2022 6:16

Кабмин планирует запустить транспортное сообщение между горнолыжными курортами Сочи, Адыгеи и КЧР

Благодаря этому будет активно развиваться туризм на юге страны
Ангелина НАЗАРЧУК
Новую дорожную карту уже разработают в декабря 2022 года.

Новую дорожную карту уже разработают в декабря 2022 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать транспортное сообщение между горнолыжными курортами Сочи, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Благодаря этому туризм сможет активно развиваться на юге страны. Для этого специалисты будут прорабатывать строительство железнодорожной ветки.

- Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес, - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К слову, новую дорожную карту уже разработают в декабре 2022 года.