Кабмин планирует запустить транспортное сообщение между горнолыжными курортами Сочи, Адыгеи и КЧР

Новую дорожную карту уже разработают в декабря 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать транспортное сообщение между горнолыжными курортами Сочи, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Благодаря этому туризм сможет активно развиваться на юге страны. Для этого специалисты будут прорабатывать строительство железнодорожной ветки.

- Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес, - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К слову, новую дорожную карту уже разработают в декабре 2022 года.