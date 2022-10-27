Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 6:29

Более 3 млн туристов поможет привлечь на Кубань создание курорта «Новая Анапа»

Реализация проекта позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров
Светлана ОВДЕЙ
Более 3 млн туристов поможет привлечь на Кубань создание курорта «Новая Анапа» Фото: Максим ПЕСКОВ

Более 3 млн туристов поможет привлечь на Кубань создание курорта «Новая Анапа» Фото: Максим ПЕСКОВ

Более 3 миллионов туристов поможет привлечь на Кубань создание курорта «Новая Анапа». Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Для реализации проекта планируют создать рабочую группу в составе с Минстроем, Минэкономразвития, корпорацией «Туризм.РФ» и администрацией Краснодарского края. По проекту на курорте появится до 15 тысяч гостиничных номеров и тысяча новых рабочих мест.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, спрос на отдых на морском побережье в России высокий не только летом, но и в межсезонье.

- Ему отдают предпочтение более 60% наших граждан. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 миллионов человек, - отметил вице-премьер РФ.