Более 3 млн туристов поможет привлечь на Кубань создание курорта «Новая Анапа» Фото: Максим ПЕСКОВ

Более 3 миллионов туристов поможет привлечь на Кубань создание курорта «Новая Анапа». Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Для реализации проекта планируют создать рабочую группу в составе с Минстроем, Минэкономразвития, корпорацией «Туризм.РФ» и администрацией Краснодарского края. По проекту на курорте появится до 15 тысяч гостиничных номеров и тысяча новых рабочих мест.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, спрос на отдых на морском побережье в России высокий не только летом, но и в межсезонье.

- Ему отдают предпочтение более 60% наших граждан. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 миллионов человек, - отметил вице-премьер РФ.