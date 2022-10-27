Недвижимость мусороуборочной компании Сочи продали на торгах за 238 млн рублей

На аукционе выдвинули три лота. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи состоялись торги по недвижимости мусороуборочной компании. Объекты АО «САХ по уборке города» продали за 238 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

К слову, на аукционе выдвинули три лота. Объекты недвижимости, которые находятся на улице Голенева, 3, удалось купить московской компании ООО «Инхаус» за 156 миллионов рублей. Организация получила стоянку для машин, цеха, мастерские и производственные склады. Начальная цена была 197,7 миллиона рублей.

На улице Искры, 65, недвижимость выторговал ростовский бизнесмен Альберт Таржиманов за 82,2 млн рублей. Предпринимателю удалось получить мастерскую по ремонту автомашин с административными помещениями, склад и диспетчерскую. Начальная цена составляла 156,6 миллиона рублей.

А нежилые помещения на улице Конституции СССР, 10, так и не удалось реализовать. Торги для данных объектов начинались от 10 миллионов рублей.