Ремонт дороги в районе Головинки Сочи завершили досрочно после схода оползня

Проезд автомобилей осуществляется в штатном режиме. Фото: Упрдор "Черноморье"

В Сочи в районе Головинки досрочно завершили ремонт дороги. Работы шли на участке км 138+500 – км 139+900 федеральной трассы А-147. Рядом с поселком Головинка уже сняла реверсивное движение. Проезд автомобилей осуществляется в штатном режиме.

- С конца сентября специалисты управления занимались обустройством откосов, укладкой слоев асфальта, устройством новое ограждение, нанесением разметки, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

К слову, 26 октября рабочие покрасили сооруженную подпорную стену. Также был демонтирован временный светофор. Напомним, что в сентября-октября 2021 года на данном участке сошел оползень. Из-за села разрушилась автомобильная дорога.