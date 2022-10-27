Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Из Ейской больницы выписали всех пострадавших после крушения самолета. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Еще шесть человек остаются на лечении в других медучреждениях. Так, в детской краевой больнице находится один ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое.
В краевой клинической больнице №1 остаются четыре пациента, в том числе ребенок. Одна беременная женщина размещена в перинатальном центре Краснодара.
- Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления, - сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что также амбулаторно врачи наблюдают еще одного человека.