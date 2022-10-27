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НовостиОбщество27 октября 2022 7:03

Из Ейской больницы выписали всех пострадавших после крушения самолета

В других медучреждениях остаются шесть человек
Светлана ОВДЕЙ
Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из Ейской больницы выписали всех пострадавших после крушения самолета. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Еще шесть человек остаются на лечении в других медучреждениях. Так, в детской краевой больнице находится один ребенок, состояние которого оценивается как тяжелое.

В краевой клинической больнице №1 остаются четыре пациента, в том числе ребенок. Одна беременная женщина размещена в перинатальном центре Краснодара.

- Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления, - сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что также амбулаторно врачи наблюдают еще одного человека.