Бесплатные сим-карты выдают по документу, удостоверяющему личность Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Херсонской и Запорожской областей бесплатно выдали 500 сим-карт на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сим-карты от российских мобильных операторов волонтеры выдают по документу, удостоверяющему личность. Получить их могут все желающие.

Сейчас в Темрюкском районе находятся 579 жителей, вынужденно покинувших Херсонскую и Запорожскую области. В том числе в муниципалитете размещены 123 ребенка.

- Для них организован выездной прием специалистов структурных подразделений администрации района по вопросам оформления документов и выплат, перевозки в офис банка для выпуска карт, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что губернатор Кубани и полпред президента в ЮФО вручили паспорта РФ жителям Херсонской области. Вениамин Кондратьев и Владимир Устинов посетили жителей, вынужденно покинувших регион и находящихся в Анапе. В городе-курорте сейчас размещены почти восемь тысяч человек.