Мужчина перевел с двух счетов 70 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина нашел чужой телефон и перевел с него 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Все произошло на улице Красноармейской. Местная жительница не заметила, как выронила телефон. Позже, увидев, что мобильник выпал, она проверила в приложении операции с банковскими счетами. С них неизвестный уже перевел более 70 тысяч рублей. Тогда женщина написала заявление в полицию.

Как оказалось, телефон нашел 23-летний краснодарец. Он во всем признался и рассказал, что перевел с мобильника на свой счет деньги. На парня уже завели уголовное дело.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.