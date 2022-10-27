Три самые крупные сельскохозяйственные ярмарки реконструируют в Сочи

Они находятся на Ареде, Мацесте и в Дагомысе. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют реконструировать самые крупные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Они находятся на Ареде, Мацесте и в Дагомысе.

- Будем их развивать по просьбам наших жителей, - заявил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Территории обустроим в новом формате, появятся дополнительные места для наших производителей, и что важно для горожан, будут парковочные места для автотранспорта.

К слову, до конца года обновят ярмарку в микрорайоне Ареде. А уже в 2023 году администрация планирует приступить к реконструкции территории на Мацесте и в Дагомысе. Везде будет обновлена ливневая канализация. Также рабочие установят освещение и видеонаблюдение.