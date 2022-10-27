Жителям Краснодара могут компенсировать закупку оборудования и работы по газификации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Краснодара могут компенсировать закупку оборудования и работы по газификации. Меру поддержки обсудили на профильном совещании под руководством и.о. главы краевого Максима Слюсарева.

Уточняется, что право на компенсацию имеют определенные категории жителей. В рамках социальной газификации могут возместить часть затрат на подключение, проект сети, строительство в границах участка либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.

Размер компенсации, установленной в сентябре 2022 года, составляет 75 тысяч рублей. Полный перечень тех, кто может воспользоваться поддержкой, размещен в постановлении. Известно, что на получение выплаты в Краснодаре поданы 13 заявок, по трем из которых деньги уже переведены.

Сейчас газ в рамках социальной газификации подвели в 257 домам жителей Краснодара. 100 домов уже полностью подключены к сетям и снабжены ресурсом.

Всего на бесплатную догазификацию заключили 1737 договоров. До конца 2022 в краевом центре проведут работы с 1955 домами.

- Многие поступающие заявки приходится отклонять, так как они не попадают под рамки программы социальной газификации, а также во многих случаях они дублируются, заявители предоставляют неполный пакет документов, возникают сложности с поиском собственников участков, - отметил Виталий Брижань гендиректор краснодарского горгаза.

Отметим, к заявке необходимо приложить документы о правах собственника на дом и участок. После подачи ее статус и планируемая дата подключения будут отображаться на сайте регионального оператора.

Проконсультироваться о мерах социальной поддержки жители Краснодара могут по телефону горячей линии - 8 (800) 250-55-03, 8 (800) 600-00-00.