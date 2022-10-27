Кубань вошла в число лидеров по количеству сделок на рынке новостроек

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Такие данные приводят эксперты Домклик. Они выяснили, как менялись спрос на ипотечное кредитование, структура выданных ипотечных кредитов, востребованность льготных программ.

В сентябре 2022 года в ряде регионов России отмечается процентный прирост по количеству выдач ипотеки в сравнении с августом. По числу ипотечных сделок за прошлый месяц Краснодарский край занял 5 место, опередив Санкт-Петербург, Свердловскую область и Республику Татарстан. Всего на Кубани в сентябре этого года выдали на 18% ипотечных кредитов больше, чем в августе.

Эксперты также проанализировали регионы России по количеству сделок на первичном рынке жилья. Краснодарский край завершил тройку лидеров: доля сделок составляет 33,5%. Если говорить о том, какие льготные программы пользовались наибольшей популярностью на Кубани, то регион вошел в число лидеров в стране по выдаче кредитов с «господдержкой» и по программе «Семейная ипотека».

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбер сохраняет лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования. Мы предлагаем выгодные и удобные цифровые сервисы. Наши программы оказывают комплексную поддержу по развитию строительства жилья на территории Краснодарского края. Во многом благодаря Сберу тысячи кубанских семей улучшили свои жилищные условия».