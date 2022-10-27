Новые аппараты ИВЛ получили пять больниц Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новые аппараты ИВЛ получили пять больниц Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, новое оборудование закупили для краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Аппараты искусственной вентиляции легких также поставили в Славянском, Каневском, Выселковском и Тихорецком районных медучреждениях.

Уточняется, что аппараты приобрели по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Сейчас на Кубани работает сеть из 10 региональных сосудистых центров и восьми первичных сосудистых отделений. В 2021 году здесь вылечили более 33 тысяч человек, провели свыше 10 тысяч коронарографий и восемь тысяч стентирований.

- В 2022 году диагностическое оборудование для выявления сердечно-сосудистых патологий на ранних стадиях закупят в рамках программы «Модернизация первичного здравоохранения», - уточнили в пресс-службе администрации края.