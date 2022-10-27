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НовостиЗдоровье27 октября 2022 8:22

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 132 человека, в том числе 8 детей

Самому младшему пациенту два месяца
Светлана ОВДЕЙ
За сутки с выздоровлением выписаны 167 пациентов Фото из архива КП

За сутки с выздоровлением выписаны 167 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 132 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 8 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 56 положительных результатов, в Тихорецком районе - 8, в Каневском - 7, в Абинском и Приморско-Ахтарском - по 6, в Новороссийске, Тимашевском и Успенском муниципалитетах - по 5. 4 пациента прибавилось в Славянском районе, по 3 – в Брюховецком и Анапе, по 2 - в Геленджике, Сочи, Выселковском, Гулькевичском, Кущевском муниципалитетах.

- В Белореченском, Ейском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Павловском, Северском, Староминском, Тбилисском выявлено по одному новому случаю коронавируса, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 167 человек.