В Совете Федерации открылась выставка кубанских художников

Некоторые художники приехали на открытие выставки в Москву. Фото: краевое министерство культуры.

В Москве в в Совете Федерации Федерального собрания РФ открылась выставка «Кубань на южных рубежах России», организованная совместно с Краснодарской краевой организацией Союза художников России.

В ней участвуют работы 18 авторов: Анатолия Буртасенкова, Светланы Новгородовой, Анатолия Васильева, Виктора Денисенко, Сергей Лымаря, Сергея Морозова, Виктора Бугай, Андрея Ятченко и других.

– В экспозиции представлена реалистическая живопись исторического жанра на темы заселения Кубани выходцами из Запорожской Сечи, участия черноморских казаков в Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой войне и других судьбоносных событиях отечественной истории, – рассказали «КП»-Кубань» в краевом министерстве культуры. – Также значительное место на выставке занимают пейзажи края, жанровые сцены мирной жизни и труда кубанцев.

Выставка «Кубань на южных рубежах России» будет работать в Совете Федерации до 8 ноября.