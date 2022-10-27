Глава Адыгеи пообещал не отправлять срочников в зону спецоперации

Мурат Кумпилов Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи рассказал о старте 1 ноября осеннего призыва. Как отметил Мурат Кумпилов, срочников не будут отправлять в зону спецоперации.

- Отправлять в зону СВО срочников не будут. Каждый случай, когда новобранцы оказывались на территории проведения спецоперации, проверялся военной прокуратурой. Выводы сделаны, - написал глава республики в своем telegram-канале.

В этом году осенний призыв стартует позже обычного срока. Такое решение приняли, чтобы избежать высокой нагрузки на военкоматы при проведении частичной мобилизации.

Уточняется, что призыв будет проходить по всем ранее установленным правилам. Сейчас срок службы составляет один год, действуют льготы и отсрочки – состояние здоровья призывника.

- Все вопросы проведения в республике осенней призывной кампании буду держать на контроле. Перед главами районов, военкомами территорий поставлена задача скрупулезно рассматривать каждый спорный случай, не допускать нарушений при проведении призыва, - отметил Мурат Кумпилов.