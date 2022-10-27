Эксперт советует не покупать квартиры в новостройках Сочи на начальном этапе работ

Это связано с тем, что такие объекты придется ждать не меньше двух лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт рынка недвижимости проанализировал динамику инвестиционного спроса на жилье в Сочи. Риелтор озвучил объекты, которые точно не стоит покупать для сохранения средств.

К слову, с начала 2022 года спрос на покупку недвижимости в Сочи для инвестиций сократился на 22,65%. Людей стали интересовать такие объекты намного меньше, чем в 2021 году.

- Наиболее востребованными объектами для инвесторов в Сочи являются те, которые будут актуальны для рынка краткосрочной аренды, то есть либо поближе к морю, либо поближе к подъемникам, если мы говорим про горный кластер, - рассказа эксперт по рынку недвижимости Сочи.

Риелторы советует не покупать квартиры на курорте в новостройках на начальном этапе работе. Это связано с тем, что такие объекты придется ждать не меньше двух лет. А горизонт планирования сейчас составляет максимум месяц.