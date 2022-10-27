Праздничное мероприятие пройдет 4 ноября Фото: пресс-служба министерства республики Адыгея

В Майкопе День народного единства отметят на площади Дружбы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Адыгеи.

4 ноября для жителей и гостей столицы республики организуют флэшмоб «Мы вместе», праздничный концерт – митинг и выставку работ мастеров изобразительного, декоративно - прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Для участников мероприятия выступят творческие коллективы, мастера культуры и искусства республики, одни из которых - ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», эстрадный ансамбль филармонии Адыгеи «Оштен», заслуженная артистка республики Сусанна Даутова, Батыр Гучетль, народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ащэмэз», ансамбль адыгского танца «Синдика», образцовый песенно-танцевальный ансамбль «Долина».

- Посетители выставки смогут приобрести уникальные изделия ручной работы - золотошвейные изделия, традиционные костюмы народов Адыгеи, предметы домашней утвари, изделия из кожи, женские украшения, выполненные в технике басонного плетения, сувенирную продукцию, - рассказали в пресс-службе министерства культуры республики.