Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре осудили гендиректора сельхозпредприятия за хищение денег под видом инвестиций. Ему назначили 1 год и 10 месяцев колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В 2017 году осужденный Александр Сократов придумал план по привлечению денег под видом инвестиций и рассказал об идее знакомым. Вместе они зарегистрировали в налоговой предприятие, арендовали офис и нашли теплицы, которые показывали вкладчикам.

Руководители также позаботились о рекламе компании, сняв видеоролик и разместив в соцсетях. Они обещали якобы скорые дивиденды от инвестиций в готовый бизнес.

Осужденный Сократов проводил встречи с потенциальными инвесторами, отвечал на вопросы и заключал договоры на вклады. Всего бумаги подписали три гражданина, вложив в работу предприятия по 500 тысяч рублей. Позже руководство компании похитило эти деньги.

Гендиректор компании признал вину в мошенничестве частично.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших. В пользу каждого из них с Сократова взыскано по 500 тысяч рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что расследование в отношении одного из подельников Сократова завершено. Уголовное дело, заведенное на двух других фигурантов, выделено в отдельное производство.