Ксения Костенко и Екатерина Надеина Фото: t.me/minkovaanna23

Две кубанские школьницы победили на Всероссийском конкурсе сочинений. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Одна из победительниц – Ксения Костенко – учится в пятом классе школы №9 Белоглинского района. А Екатерина Надеина – десятиклассница гимназии Каневского района. Для написания работы девочки выбрали тематическое направление «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит – быть ребенком?».

- Поздравляю наших талантливых девчонок и желаю им новых побед, - поздравила победительниц замглавы региона.

Всего на федеральном этапе жюри оценивало 379 работ из 85 регионов России. От Краснодарского края на заключительный этап поступило пять сочинений, которые победили на региональном уровне.

Победителей Всероссийского конкурса и их педагогов наградят уже 3 ноября в Москве.