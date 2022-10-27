Центральная больница Брюховецкого района Кубани получила новое оборудование Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центральная больница Брюховецкого района Кубани получила новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, для медучреждения закупили электрохирургический аппарат, реанимационный и анестезиологический монитор.

- Электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы, соединяет преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии, - рассказал главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

А реанимационный и анестезиологический монитор помогает отслеживать физиологические параметров у новорожденных.

Уточняется, что аппараты помогут проводить операции в различных областях хирургии и следить за здоровьем новорожденных.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубани» сообщала о том, что пять больниц региона получили новые аппараты ИВЛ. Оборудование закупили для четырех ЦРБ и краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.