В Ейске задержали «серийных» похитителей садовых фигурок

Садовых оленей и гномов полицейские вернули владельцам. Фото: ОМВД по Ейскому району.

В дежурную часть отдела МВД России по Ейскому району обратились сразу двое местных жителей с заявлениями о пропаже с придомовых клумб садовых фигурок.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место осмотрели место происшествия, где отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили номер автомобиля, на котором приехали злоумышленники.

Полицейские установили личности злоумышленников, которые похитили с клумб фигурки гномов, оленей и Бабы Яги, и задержали по месту проживания. Там же находилось похищенное имущество обратившихся в полицию ейчан.

Как оказалось, 56-летний и 52-летний ночью вошли во двор частного дома, похитили две садовые фигурки, погрузили их в автомобиль и скрылись. Через несколько днейони похитили с территории клумбы многоквартирного дома еще две садовые фигуры. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

– В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, – рассказали «КП»-Кубань» в ОМВД России по Ейскому району. – Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде, похищенное имущество ими возвращено владельцам.